Белград, , 00:42 — REGNUM В Сербии, в соответствии с результатами более 9296 проведённых ПЦР-тестов, выявили 274 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 10 человек скончались. К аппаратам ИВЛ подключено 55 пациентов. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика 29 мая.

Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 712 046, а количество смертельных случаев выросло до 6844.

Госсекретарь министерства здравоохранения Сербии Мирсад Джерлек на пресс-конференции 29 мая заявил, что будет превышен показатель в два миллиона вновь привитых от коронавируса совершеннолетних граждан Сербии.

«Я считаю, что мы намного ближе к обузданию эпидемии и ожидаем более спокойного лета», — подчеркнул Джерлек.