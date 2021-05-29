Уфа, , 23:50 — REGNUM В Башкирии легковой автомобиль протаранил повозку с людьми. Об этом «Башинформ» сообщили в пресс-службе ГИБДД республики.

ДТП произошло в субботу, 29 мая, в Мечетлинском районе. По последним данным, в результате инцидента пострадали пять человек и одна лошадь.

Отмечается, что после ДТП животное пришлось усыпить.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, 28 мая пресс-служба ГИБДД по региону сообщило, что на трассе в Башкирии погиб пешеход.

Читайте также: В Башкирии в результате ДТП на трассе погиб пешеход