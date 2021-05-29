Лондон, , 23:57 — REGNUM Из Гааги в тюрьму на юге Великобритании переведен бывший президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Радован Караджич. Об этом 29 мая сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik.

Несколько недель назад в Великобритании объявили, что согласились с тем, что бывший политический лидер боснийских сербов Радован Караджич, приговоренный к заключению за совершение военных преступлений во время военных конфликтов в 1990-х годах, будет переведен в британскую тюрьму, где он будет отбудет остаток наказания.

Караджич был приговорен к пожизненному заключению после того, как был признан виновным в геноциде за резню в Сребренице в июле 1995 года.

«Радован Караджич — один из немногих людей, которые были признаны виновными в геноциде. Он ответил за резню мужчин, женщин и детей в ходе геноцида в Сребренице и помог осуществить осаду Сараево, совершая безжалостные нападения на гражданских лиц», — отметил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.