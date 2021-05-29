Салехард, , 23:41 — REGNUM На Ямале на выборах в Тюменскую областную думу в сентябре 2021 года делают ставку на молодых кандидатов. Об этом заявил глава ЯНАО Дмитрий Артюхов в интервью Znak.com.

«У нас депутатский корпус очень авторитетный, но уже возрастной. У нас есть люди 70+. Все-таки мы не Америка, чтобы такой возраст был стартовым для участия в президентских выборах. Кроме того, некоторые из наших депутатов уже на Ямале не живут», — прояснил ситуацию глава ЯНАО.

Дмитрий Артюхов отметил, что в списках кандидатов, которые он видел, много новых фамилий.

«Это люди 30−40 лет, которые живут и работают на Ямале. Здесь у них семья, дети, друзья. У нас есть запрос на новые лица в политике. И пусть она для них открывается. Я всячески приветствовал, чтобы у нас в праймериз участвовали ребята из волонтёрского движения, чтобы эта линия появилась в политической системе», — подчеркнул глава Ямала.

Напомним, Тюменская областная дума состоит из 48 депутатов, восемь из которых представляют ЯНАО. Выборы в парламент, который состоит из представителей Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, намечены на 19 сентября 2021 года.