Оттава, , 23:40 — REGNUM В столице Канада Оттаве на демонстрацию против коронавирусных ограничений вышли около 200 человек.

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Протестующие требуют от властей отменить все ограничения, которые, по их мнению, ограничивают свободу граждан, наносят ущерб экономике и психическому здоровью населения, передает ТАСС.

«Уже два месяца в Онтарио закрыты все предприятия малого бизнеса и школы, — сказал один из демонстрантов. — Предприниматели разоряются, так как выделяемые правительством пособия не покрывают издержки, а наши дети и мы вместе с ними сходим с ума дома».

Как сообщало ИА REGNUM, противники карантинных мер, связанных с коронавирусом, провели в Германии более 2,7 тыс. демонстраций и митингов с августа 2020 года.

Протесты тех, кто не согласен с санитарными ограничениями, в ФРГ регулярно организует движение Querdenker («Альтернативное мышление»). Контрразведка считает эту организацию возможной угрозой государственному строю.