Ньон, Швейцария, , 23:20 — REGNUM Комитет УЕФА принял решение отменить право выездного гола во всех еврокубках (Лига чемпионов, Лига Европы, Кубок Конференций УЕФА). Об этом 29 мая сообщил журналист Мартин Циглер (издание The Times).

Правило выездного гола, существовавшее более полувека, определяло победителя при равном счете после двух матчей. Победителем становилась команда, забившая больше голов на вызде.

Из-за правила выездного гола в текущем сезоне из розыгрыша Лиги Чемпионов выбыли туринский «Ювентус» и мюнхенская «Бавария».