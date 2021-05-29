Джакарта, , 23:05 — REGNUM У берегов Индонезии из-за пожара на борту парома были эвакуированы почти 200 человек. Об этом 29 мая сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на свой источник.

По его данным, ЧП произошло у берегов провинции Северное Малуку. О жертвах не сообщается.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, ранее у побережья острова Сикоку в Японии грузовое судно «Бякко» столкнулось с танкером «Ulsan Pioneer».

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