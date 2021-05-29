Белград, , 23:12 — REGNUM Президент Сербской прогрессивной партии и Сербии Александр Вучич заявил 29 мая на заседании главного комитета этой партии, что Сербия должна участвовать в диалоге. Он добавил, что она будет подвергаться сильному давлению, но, как он подчеркнул, «не будет признавать независимость Косово». Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика.

Вучич охарактеризовал предыдущий год как один из самых сложных, но по сравнению с другими, по его словам, он был один из самых успешных. Результатом, по его словам, является новая парадигма.

«В предыдущем году в Сербии продолжились самые быстрые темпы роста, никто даже не приблизился к нам по этому показателю. И мы сделали это благодаря большим усилиям, энергии, приложенной отдельными членами правительства. Мы смогли обеспечить увеличение доходов для наших граждан с темпами роста. Мы в 2014 году стали четвертыми в регионе по размеру заработной платы. Босния и Герцеговина опередила нас. Сегодня Сербия по среднему уровню заработной платы в регионе является убедительно первой», — отметил Вучич.

Это, по его словам, стало возможным благодаря реформам.

«Сегодня и в ближайшие годы мы достигнем еще лучших результатов, именно из-за жестких мер. Сегодня Сербия — страна, которая строится и развивается. Наша торговля выросла на 47%, промышленное производство на 42% по сравнению с апрелем. Мы строим больше железных дорог, чем раннее», — указал Вучич.