Порту, Португалия, , 23:00 — REGNUM На 43-й минуте финала Лиги чемпионов 2020/21 21-летний атакующий полузащитник сборной Германии Кай Хаверц вывел лондонский «Челси» вперед, замкнув передачу Мейсона Маунта — 0:1. Для полузащитника этот мяч стал шестым в сезоне во всех турнирах на клубном уровне. Об этом 29 мая сообщил корреспондент ИА REGNUM.

На 35-й минуте встречи хавбэк «горожан» Илкай Гюндоган получил желтую карточку. Главный арбитр матча — Антонио Матеу Лаос. Через четыре минуты Тиаго Силва покинул поле из-за полученной травмы. Вместо бразильца на поле вышел Андреас Кристенсен.

Матч финала Лиги чемпионов 2020/21 «Манчестер Сити» — «Челси» проходит в Порту (Португалия) на стадионе «Драгао». Игра началась в 22:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Манчестер Сити»: Мораеш, Уокер, Стоунс, Диаш, Зинченко, Силва, Гюндоган, Фоден, Марез, де Брёйне, Стерлинг.

«Челси»: Менди, Рюдигер, Силва (Кристенсен, 39'), Аспиликуэта, Джеймс, Канте, Жоржиньо, Чилуэлл, Маунт, Хаверц, Вернер.