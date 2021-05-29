Париж, , 22:50 — REGNUM Экс-тренер амстердамского «Аякса», дортмундской «Боруссии» и леверкузенского «Байера-04» Петер Бош 29 мая был назначен на пост главного тренера французского «Лиона». Об этом сообщили в официальном twitter-аккаунте клуба. Контракт специалиста с «Лионом» рассчитано до конца сезона 2022/23.

В прошедшем сезоне «Лион» под руководством Руди Гарсии, набрав 76 очков после 38 туров, занял четвертую позицию в турнирной таблице Лиги 1. В следующем сезоне «Лион» сыграет в Лиге Европы УЕФА.