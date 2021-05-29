29 мая 2021 | Время чтения 3 мин

Американцы обсудили в Twitter использование Республиканской партией права на филибастер в отношении законопроекта по созданию независимой комиссии по расследованию беспорядков на Капитолийском холме 6 января 2021 года.

Джейн Спай, , 23:28 — REGNUM В пятницу, 28 мая, Республиканская партия США заблокировала создание независимой комиссии для расследования беспорядков на Капитолийском холме 6 января 2021 года. Таким образом, партия впервые в 2021 году использовала право на филибастер (тактика препятствования принятия законопроекта, используемая парламентским меньшинством, путём многочасовых выступлений и внесения многочисленных поправок; синонимы — обструкция, итальянская забастовка) в Сенате, чтобы никто так и не узнал, кто несёт ответственность за смертоносные атаки на Конгресс.

Дональд Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как пишет The New York Times, это голосование стало явным примером верности бывшему президенту США Дональду Трампу и корыстных интересов республиканцев, которые хотят защитить себя от расследования, способного запятнать репутацию партии.

Многие пользователи отметили, что страна, в которой возможны происходящие события, не может называть себя эталоном демократии, призвали внести изменения в законодательство, которые в дальнейшем позволят всегда соблюдать мнение большинства.

«Вот, что я не понимаю, США якобы являются местом и сияющим светом демократии, так как же тогда возможно, что большинство голосов за проведение расследования событий 6 января, а меньшинству все равно удалось победить их. Время менять Конституцию», — написал @stepneyboy1.

«На данный момент я не вижу преимуществ выигрывания демократов на выборах. Великая Старая Партия (Республиканская партия США — прим. Д. С) будет продолжать отдавать приказы… странная, сломанная система», — считает @sandybrowne7.

Капитолий Иван Шилов © ИА REGNUM

В комментариях поделились мнениями о влиянии Дональда Трампа на состояние политики в сегодняшней Америке. Пользователи считают, что Трамп — зло, а его сторонники разрушают демократическую Америку.

«Республиканцы не хотят учиться. Они хотят, чтобы их альтернативные факты признавались. Сценарий диктатора играется перед нами. Опасность трампизма заражает местное правительство», — считает @wwpvbsay.

«Возможно уже слишком поздно искоренять трампизм. Вероятно, республиканцы захватят Конгресс в 2022 году и откажутся признавать любого избранного президента от демократов, несмотря на результаты голосования. У них будут заготовлены альтернативные факты, и они пойдут на ещё большую ложь», — прокомментировал @concernedfugit1.

Большинству пользователей не нравится филибастер, но есть и те, кто считает, что несмотря на все недостатки, он является неотъемлемым элементом двухпартийной системы.

«Мы должны уничтожить филибастер для защиты избирательных прав. Я думаю, это должно быть первым делом в повестке дня нашей партии. Нам нужно защищать права цветных избирателей, особенно черных избирателей, которые помогли свергнуть Трампа», — считает @joel_pulliam.

«Я знаю, что филибастер — отстой, но лучше его оставить. Со временем Конгресс поляризуется обратно в республиканский контроль, и демократам понадобится филибастер для блокирования консервативных законопроектов», — написала @CMarieMartinez.

Ряд комментаторов объяснили решение республиканцев использовать обструкцию попыткой скрыть своё вмешательство или даже свою вину.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Они говорят, что не планировалось совершать эту гадость. Как будто они знают, что на неправильной стороне, и не хотят участвовать», — отметил @BaileyEarly.

«Поэтому они и противостоят ему… Он раскроет всю халатность и сотрудничество. Также очевидно, что они прикрывают свой след и других, которые поддерживают их финансово», — написал @RevSAllen.

«Во-первых, Великая Старая Партия не хочет проведения расследования, потому что они знают, что они с Трампом вовлечены в эту попытку свержения демократии. Во-вторых, мы, вероятно, видели последние выборы в Соединенных Штатах, которые близки к настоящей воле народа; впредь республиканские штаты обеспечивают фальсификацию голосований», — отметил @JohnOH1947.

Напомним, лишь шесть республиканцев поддержали демократов в голосовании за создание независимой комиссии. Некоторые республиканцы выразили отвращение к своей же партии за подобное поведение. Сенатор от Республиканской партии от штата Аляска Лиза Мурковски сказала: «Я не хочу знать, но мне надо знать. Принимать такое решение для кратковременной политической выгоды ценой понимания и подтверждения того, что было перед нами 6 января — мне кажется, нам нужно взглянуть на это критически».