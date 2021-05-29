Москва, , 22:42 — REGNUM В столице России за май выпало 93,3 миллиметра осадков, то есть почти две месячные нормы. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, в списке самых дождливых в XXI веке стал четвертым именно этот май.

«Всего за май выпало 93,3 миллиметра осадков… — сообщил Леус. — По области больше всего осадков выпало в Луховицах — 30 миллиметров».

Он добавил, что 29 мая в столице России выпало 22 миллиметра осадков.

Напомним, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что лишь к 1 июня в Москве полностью прекратятся дожди.

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