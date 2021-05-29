Вашингтон, , 22:30 — REGNUM В аэропортах Соединенных Штатов зарегистрирован рекорд пассажиропотока с начала пандемии, говорится в Twitter представителя Управления транспортной безопасности США Лизы Фарбстайн.

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«Сотрудники управления провели проверку 1 959 593 человек в пропускных пунктах аэропортов по всей стране в пятницу, 28 мая. Это был самый загруженный день с начала пандемии», — написала она.

По её словам, это связано с трехдневными выходными из-за Дня поминовения, который отмечается в США 31 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 21 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Днем ранее в США за сутки было выявлено более 20 тыс. заразившихся коронавирусной инфекцией. Всего в США с начала пандемии было выявлено более 33,2 млн носителей коронавируса.

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