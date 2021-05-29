Москва, , 22:19 — REGNUM В Москве лишь к 1 июня полностью прекратятся дожди. Об этом 29 мая сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, давление в столице начнет расти во второй половине воскресенья, поэтому «существенных осадков ожидать не приходится».

«В понедельник еще будут местами небольшие кратковременные осадки, — сообщил он. — Но во вторник, первого числа, уже без осадков».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным синоптиков, 30 мая в Москве температура воздуха понизится ночью до +7… +12 °C, днем — до +13… +18 °C.

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