Рим, , 22:06 — REGNUM 32-летний фланговый нападающий «Ромы» Генрих Мхитарян отверг первое предложение санкт-петербургского «Зенита». Об этом 29 мая сообщила Il Romanista. 30 июня контракт футболиста с «волками» истекает. Также сообщается, что в «Роме» ждут положительного ответа Мхитаряна на предложение о продлении контракта.

В прошедшем сезоне Генрих Мхитарян принял участие в 34-х матчах итальянской Серии А, в которых отметился тринадцатью забитыми мячами и десятью результативными передачами. В рамках Лиги Европы на счету футболиста один гол и один ассист в одиннадцати играх. Игрок стал лучшим в составе «волков» по системе гол+пас.

Генрих Мхитарян перешел в римскую «Рому» 1 сентября 2020 года из лондонского «Арсенала» на правах свободного агента.