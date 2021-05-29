Стамбул, Турция, 29 мая 2021, 22:23 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыл башню Чамлыджа, самое высокое здание Стамбула. Это телекоммуникационная башня высотой 587 метров. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.
Башня, сотрудники которой уже начали предоставлять вещательные услуги, имеет значительную туристическую инфраструктуру, террасу, ресторан, зоны отдыха.
«Высотой 587 метров от уровня моря и видом на Босфор эта башня является самым высоким зданием в Стамбуле», — отметил Эрдоган и подчеркнул, что башня также внесет очень значительный вклад в туризм.
Строительство башни началось в 2017 году. Она занимает площадь около 30 150 квадратных метров. Башня Чамлыджа имеет в общей сложности 49 этажей, четыре этажа под землей и 45 этажей — над землёй.