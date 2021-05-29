Мадрид, , 21:54 — REGNUM Руководство мадридского «Атлетико» намерено воспользоваться временным спадом 27-летнего аргентинского форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы, чтобы оформить трансфер футболиста с меньшими затратами. Селекция «Атлетико» считает, что спад аргентинца напрямую связан с переходом в туринскую команду Криштиану Роналду, забивающего львиную долю голов «старой синьоры» в последних трех сезонах. В приобретении Дибалы заинтересован лично главный тренер «матрасников» Диего Симеоне. Об этом 29 мая сообщила испанская газета Mundo Deportivo.

На данный момент портал transfermarkt оценивает аргентинца в 60 миллионов евро. За последний год трансферная стоимость Дибалы упала более чем на 25 миллионов евро. Контракт футболиста с туринским клубом рассчитан до конца следующего сезона.

В прошедшем сезоне Пауло Дибала принял участие в 20-ти матчах итальянской Серии А, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. В рамках Лиги Чемпионов на счету футболиста один гол в пяти играх.

Мадридский «Атлетико» в прошедшем сезоне, в отличие от туринского «Ювентус», одержал победу во внутреннем чемпионате, поэтому Пауло Дибала будет всерьез заинтересован в переходе в сильнейший клуб Испании.