Триполи, , 21:47 — REGNUM Причиной крушения истребителя Ливийской национальной армии (ЛНА) в Бенгази, возможно, стала техническая неисправность. Об этом 29 мая сообщил ТАСС источник в ВС под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.

По словам источника, крушение воздушного судна, согласно первоначальным оценкам, «произошло из-за технической неисправности».

При этом он добавил, что пилот истребителя «увел самолет в сторону», тем самым спас участвовавших в параде солдат гибели.

Ранее ряд СМИ сообщил, что 29 мая в Ливии во время военного парада рухнул истребитель МиГ-21.

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