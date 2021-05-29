Белград, , 21:52 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 28 мая на встрече с послом России Александром Боцан-Харченко по случаю запланированного продолжения диалога Белграда и Приштины заявил, что Сербии предстоят трудные дни, но он приложит много усилий для защиты государственных и национальных интересов. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Вучич принял Боцан-Харченко и поблагодарил за поставленные новые объемы вакцин «Спутник-V», которые сразу же были применены в процессе вакцинации в Сербии.

Вучич и Боцан-Харченко обсудили ситуацию в регионе. Говоря о запланированном продолжении диалога Белграда и Приштины, Вучич подчеркнул, что впереди предстоят трудные дни, но Сербия будет бороться за компромисс.

Боцан-Харченко подтвердил активную поддержку России для защиты норм международного права и, следовательно, территориальной целостности Сербии.