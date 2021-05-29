Москва, , 21:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин приветствовал участников и гостей международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Детская Новая волна — 2021». Телеграмма опубликована 29 мая на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что легендарный «Артек» вновь становится центром притяжения для одаренных ребят из разных стран, предоставляет им прекрасную возможность выступить на сцене, продемонстрировать зрителям и жюри свой талант.

«Убежден, что традиционно гостеприимная, теплая атмосфера популярного конкурса подарит всем самые добрые эмоции и впечатления», — подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 и 30 мая в «Артеке» пройдёт финал «Детская Новая волна — 2021». За главный приз — хрустальную волну — поборются 12 участников из семи стран мира: России, Армении, Белоруссии, Грузии, Индии, Казахстана и Китая.