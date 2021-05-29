Киев, , 21:36 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 3096 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 29 мая пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

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По последним данным, всего за время пандемии в стране зафиксировали 2 199 769 случаев заражения коронавирусом, 50 388 пациентов скончались от последствий COVID-19.

«По состоянию на 28 мая на Украине зафиксировано 3096 новых подтверждённых случаев», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, днем ранее на Украине за сутки было выявлено свыше 3,3 тыс. носителей коронавируса.

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