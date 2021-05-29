Берлин, , 21:26 — REGNUM 29 мая «Кельн» разгромил «Хольштайн Киль» со счетом 5:1 в рамках ответного матча финала плей-офф Бундеслиги. Игра проходила в Киле на стадионе «Хольштайн-Штадион». По итогу финальной серии «Кельн», одержав победу с общим счетом 5:2, сохранил прописку в высшем дивизионе Германии. «Хольштайн Киль» в следующем сезоне сыграет в Бундеслиге 2. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Первый мяч на 3-й минуте встречи забил немецкий фланговый защитник Йонас Хектор после передачи Ондржея Дуды — 0:1. В следующей же атаке Ди Джэсон восстановил равновесие в счете — 1:1. Через две минуты шведский форвард Себастьян Андерссон вновь вывел «козлов» вперед, замкнув передачу Флориана Кайнца — 1:2. На 13-й минуте Андерссон оформил дубль — 1:3. Результативную передачу на свой счет также записал Флориан Кайнц. В конце тайма Рафаэль Чихос довел счет до разгромного — 1:4. Под занавес второй половины опорный полузащитник сборной Туниса Элье Скири установил окончательный счет — 1:5.

Желтые карточки получили Себастьян Борнау, Финн Порат, Яннес-Килиан Хорн, Тимо Хорн и Ян Тильман.

На матче работала бригада арбитров во главе с Денизом Айтекином. Ассистенты главного судьи — Кристиан Диц и Маркус Зинн.

Статистика матча («Хольштайн"/ «Кельн»)

Удары 10/18

Удары в створ 2/11

Владение 58%/42%

Угловые 2/8

Нарушения 8/16

Стартовые составы команд:

«Хольштайн Киль»: Гелиос, Коменда, Лоренц, Финн, Нейманн, Джэсон, Билер, Мефферт, Порат, Бартельс, Резе.

«Кельн»: Хорн, Чихос, Эхизибуэ, Борнау, Хорн, Кайнц, Хектор, Дуда, Скири, Вольф, Андерссон.