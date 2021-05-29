29 мая 2021 | Время чтения 10 мин

Запуск в действие «Северного потока — 2» всё ближе и неотвратимее. Осознающие эти реалии союзники и соперники США одновременно создали некий заговор молчания по этому эпохальному поводу. Момент щекотливый: по сути, всем мировым сообществом, и прежде всего Германией и Россией, создаются условия для «сохранения лица» США после того, как они проиграли многолетние переговоры с вассальной Европой, имеющие судьбоносное значение.

Александр Халдей, , 22:53 — REGNUM Запуск в действие «Северного потока — 2» всё ближе и неотвратимее. Осознающие эти реалии союзники и соперники США одновременно создали некий заговор молчания по этому эпохальному поводу. Момент щекотливый: по сути, всем мировым сообществом, и прежде всего Германией и Россией, создаются условия для «сохранения лица» США после того, как они проиграли многолетние переговоры с вассальной Европой, имеющие судьбоносное значение.

Трубы «Северного потока — 2» Assenmacher

Россия и Германия сейчас активно формируют новую переговорную повестку с США с целью согласовать новые обязательства, которые они возьмут на себя в связи с необходимостью, чтобы поражение США не выглядело шокирующим и не провоцировало другие страны к более вызывающему поведению.

Все усиленно делают вид, что ничего не произошло, и заняты очередными конструктивными мероприятиями по сохранению и упрочению стабильности, пусть и в ситуации после конфликта, когда отношения испорчены, но не разрушены полностью. Россия и Германия проявляют верх деликатности, исключая всякие знаки торжества и триумфа.

США реагируют на изменение геополитических потенциалов, ведущих объективно к усилению субъектности Германии, смещая повестку в сферу экологии и борьбы с Китаем. Информация о требовании Си Цзиньпину за 90 дней расследовать источники возникновения вируса уже была прокомментирована как ультиматум Пекину с требованием провести сильные кадровые изменения с введением во власть проамериканского контингента «комсомольцев».

Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

Понятно, что к августу требования США удовлетворены не будут, и тогда они перейдут к прямому давлению в сочетании с провокациями беспорядков. Удивительным образом это совпадает с окончанием работ на трубопроводе «Северный поток — 2». Перенос внимания СМИ на китайскую тематику означает попытку США отвлечь внимание от пуска газопровода, потому что факт окончания работ по проекту, для предотвращения которого США сделали всё, что могли в рамках невоенных сценариев, имеет резонансное значение.

Готовя китайский кейс для осеннего политического сезона, Д. Байден будет обсуждать с В. Путиным в Швейцарии тему позиции России. На неё будет оказано давление в целях если не поддержать США, то хотя бы не вмешиваться и не помогать Си Цзиньпину. Будут обозначены угрозы, которыми Байден будет пугать Путина в случае, если тот откажется. Изолирование России от американской расправы с Китаем — главное условие начала этой расправы.

Не исключено осеннее обострение на направлении Тайваня. Для США пока нет благоприятного расклада сил на острове, когда проамериканские тайваньские демократы смогут, игнорируя сопротивление Гоминьдана, объявить Тайвань суверенным государством. Но США будут двигаться в этом направлении, так как потеря времени для Пентагона влечёт утрату шансов на успех в подавлении Китая. В целом США будут стараться создать растяжку для Пекина, объединяя тайваньский вектор с внутрикитайским.

Однако к осени в Германии может серьёзно измениться ситуация. Сорокалетняя Анналена Бербок, глава партии «зелёных», с высокой долей вероятности может занять место канцлера. Она не обладает никаким политическим опытом, но способна наломать дров в большой политике, а для России это означает состояние почти холодной войны с Германией.

Анналена Бербок Olaf Kosinsky

Бербок настроена яростно антироссийски, она требует усилить давление на Россию, выпустить Навального и является противницей «Северного потока — 2». Она сделает всё возможное для остановки его наладки и работы.

«Зелёные» в Германии — это леволиберальная партия, дрейфующая в либертарианство. Она крайне идеологизированная и ставит во главу угла права человека, то есть повестку американской Демократической партии. По сути, она является её германским филиалом. «Зелёные» — это германская пятая колонна США, открыто и довольно успешно борющаяся с основами индустриальной мощи Германии.

Учитывая, что США полностью контролируют германское политическое пространство, то понятно, что вся германская пресса активно лоббирует Бербок и задвигает всех её конкурентов. Это мощный политический заказ из-за океана. «Зелёные» без иллюзий понимают, что прийти к власти в Германии они могут только с помощью США и потому идут ва-банк.

Политический класс Германии долгое время уступал внутреннюю повестку требованиям США, пытаясь тайком протащить свои национальные интересы типа нефте‑ и газопроводов из России, но доигрался до полной потери влияния на молодёжь и избирателей среднего возраста. Леволиберальный резерв в виде «зелёных» был создан Вашингтоном в Германии давно, но по мере смены в США консервативного тренда на левацкий и в Германии он получил серьёзную поддержку.

Победа «зелёных» способна вызвать в Германии серьёзный политический конфликт. Если при поддержке немецкого общества, серьёзно переформатированного пропагандой в сторону торжества экологических утопий, начнётся реализация всех прожектов «зелёных», германской экономике придётся туго.

Демонстрация Партии зелёных. Германия Paula Schramm

Оказалось, что немецкий крупный бизнес не имеет решающего влияния на национальные СМИ, там давно правят глобальные заокеанские ТНК. Годы власти «зелёных» дорого обойдутся Германии, но это последний шанс США свернуть «Северный поток — 2».

Если же в Германии на выборах осенью победит кандидат от ХДС Армин Лашет, как всё же надеются политологи, в Европе для США ситуация объективно ухудшится. Превращение Германии в газовый хаб российского трубопроводного газа ведёт к усилению её роли в Европе. Понятно также, что украинский газопровод в этом случае не только теряет значение, но и вовсе прекращает функционирование.

Причём Россия может оставить прокачку по нему 10 млрд кубометров, что влечёт уже не просто недополученную прибыль, а прямые убытки, так как затраты на поддержание трубы в рабочем состоянии требуют прокачки минимум 30 млрд кубометров.

В результате Украина закроет свою ГТС из России в Европу. Это ударит по внутреннему газоснабжению, что повлечёт внутриполитические турбулентности. США будут вынуждены искать деньги для решения украинских проблем, так как без денег они не решаются, сколько бы ни приучали украинцев к бедности. Но денег для Украины у США не будет, это вопрос для американской политики принципиальный.

Поэтому какие-то украинские затраты, которые снимает с себя Россия, США будут перекладывать на Германию. Та же в свою очередь будет просить Россию о сохранении объёмов прокачки через Украину на уровне хоть немного выше себестоимости и хоть на несколько лет.

Транзитная газовая магистраль на Украине Gov.ua

Скорее всего, Россия это пообещает и, возможно, на какое-то время постарается слово сдержать. Для России главное — дать газопроводу начать работать, а Германии постепенно втянуться в свой новый статус. После этого украинский вентиль можно перекрывать до любого минусового для Украины значения.

Таким образом, в лице Польши и Украины образуется экономическое пространство с неконкурентоспособной экономикой. Польша, перейдя на более дорогой американский СПГ и, посадив на него Украину, решает задачу обеспечения неконкурентоспособности своей экономики в ЕС по сравнению со странами-получателями российского газа из Германии.

Польша, у которой разрастается конфликт интересов с Германией, нуждается в поддержке США. То, что усилившаяся после ввода в строй СП-2 Германия однажды задаст вопрос, зачем ей поддерживать своими деньгами эту польскую фронду, гарантировано. Польским амбициям придётся столкнуться с германскими. Для США выход лишь в том, что это будет проблемой уже другой президентской администрации.

Германия неизбежно через несколько лет после ввода в строй СП-2 поставит вопрос о переделе сфер влияния в Европе, и этот передел будет происходить ползучим образом, а не в виде открытого конфликта, как у США с Китаем. Однако Германия заинтересована в сохранении Украины как антироссийского военного плацдарма.

И потому тут у неё с США возможен консенсус. Деньги на Украину Германия будет искать и находить — хотя бы, чтобы не допустить раздела Украины между Польшей, Россией, Венгрией и Румынией. Никакой трубопроводный союз в Россией не изменит главного национального интереса Германии — сдерживание военного потенциала России и сохранения её раздробленности. А это немыслимо без США.

Именно понимая это, США идут на тяжёлое для них согласие по поводу ввода в строй СП-2. Германия сохранит политическую, военную и экономическую зависимость и возьмёт на себя обязательства поддерживать тот статус-кво, которого США добились в Европе. Экономические выгоды Германии будут компенсированы удовлетворением американского требования поддержки Украины. Без этого рушится вся европейская система безопасности, построенная американцами и направленная против России.

Для России выгода в том, что, продолжая содержать Украину уже как чисто военный плацдарм, без экономических бонусов, Запад наращивает издержки и снижает политическую рентабельность поглощения Украины. Военные угрозы Россия купирует, а экономические убирает.

Такая Украина для Запада всё больше превращается в проблемный актив. Со временем здесь возникнут возможности для каких-то ситуативных сделок между Москвой и Берлином. Для России это минимальное зло.

Флаг Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Франция наблюдает за ситуацией и будет определять свою позицию в зависимости от расклада сил. Пока её задача — не утратить имеющегося статуса в отношениях с Россией, США и Германией. Поэтому Франция будет проявлять дипломатическую активность во всех кейсах, где участвует Россия, от сотрудничества с ЕС до ситуации в Закавказье, и будет очень внимательна ко всем деталям. Именно отрабатывая детали, Франция будет стараться удерживать и даже наращивать свой политический вес.

Ослабление Польши и Украины и усиление Турции и Германии — и всё из-за СП-2 — для США объективно крупная геополитическая неудача. Усиление России и Китая с перспективой их военно-политического союза — отдельный проблемный кейс, где США не смогли решить долгосрочных задач по доминированию. Интеграционные процессы с участием России в ЕАЭС ещё больше добавляют перца в эту ситуацию.

Объективно для США возникает несколько фронтов в Евразии. Это пространство бывшего СССР, где Россия активизируется как в направлении Средней Азии, так и на Южном и Западном направлении, это стык Восточной и Западной Европы, где Россия сломала стратегию США, и это Ближний Восток, куда вторглись опять же Россия и Китай и не намерены уходить, несмотря ни на что. По мнению Вашингтона, России стало слишком много в этом мире, и с этим необходимо срочно что-то делать.

«Северный поток — 2» — это клин, вбитый в трещину на территории безусловного американского доминирования. Вынуть этот клин они уже не могут и потому озабочены недопущением расширения трещины хотя бы на обозримую перспективу. Подчёркивать это обстоятельство не в интересах России и Германии, но это видят все, и США придётся серьёзно постараться, чтобы удержать ситуацию под ускользающим контролем.

Время правления Байдена будет наиболее трудным для послевоенной истории США, ведь речь идёт о сломе тенденции ослабления влияния. При жизни СССР всё можно было списать на сильного соперника, но речь идёт о России, которую не только 25 лет назад, но и сегодня на Западе не принято рассматривать без высокомерия.

Если тенденция продолжится ещё 25−30 лет, то возникнет сегодня немыслимая ситуация. США придётся договариваться с Германией, Россией и Китаем по всем прочим важным вопросам. И ещё не факт, что удастся договориться.