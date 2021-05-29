Тюмень, , 21:22 — REGNUM Властям Тюменской области необходимо вместо рапортов об успехах перестраивать инвестиционную политику. Об этом на форуме «День предпринимателя» заявила профессор МГУ, специалист в области социально-экономического развития регионов Наталья Зубаревич.

«Праздник закончился, период больших инвестиций завершился. Это должны понять в Тюменской области. Прямые иностранные инвестиции сжались до минимума и вряд ли вырастут в ближайшие годы — политические ограничения. У бюджета области стало меньше средств на поддержку инвесторов. Денег стало меньше, тратить их надо разумно, больших проектов после «Сибура» уже не будет. Значит, курочка должна клевать по зёрнышку», — пояснила Зубаревич.

Эксперт отметила, что властям Тюменской области необходимо «включать голову, убирать розовый фон, и надо думать и по максимуму обсуждать» пути привлечения инвесторов в регион.

«Вы большую ставку делаете на туризм. Объясните, Христа ради, из-за чего живущие в основном в европейской части России туристы поедут в Тюмень? Казань раскрутилась. Так Казань — исторический город. Тюмень вышла из поговорки «Столица деревень». Это нормальный региональный центр. Чем приманивать будете? Сколько можно петь про туристический паровоз? Где у вас Байкал? Где Волга с историческими территориями? На что заманивать? Поэтому у меня очень большие сомнения, что проект покатит», — считает эксперт.

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