Вашингтон, , 21:05 — REGNUM В США инициатива о проведении Конгрессом расследования обстоятельств распространения SARS-CoV-2 пользуется поддержкой как Демпартией, так и Республиканской партией. Об этом заявил член Палаты представителей демократ Джош Готтхаймер.

«Я уже больше года работаю над этим (провести расследование). Эти усилия пользуются поддержкой обеих партий», — сказал он в эфире телеканала Fox News.

По его словам, за проведение расследования выступает в том числе группа конгрессменов, в которую входят почти 30 демократов и примерно столько же республиканцев.

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Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая президент США Джо Байден пообещал раскрыть отчеты спецслужб о происхождении коронавирусной инфекции COVID-19. Ранее он призвал американские разведслужбы усилить работу по этому направлению.

Отметим, что США обвинили КНР в недостаточном сотрудничестве с международными экспертами при расследовании обстоятельств происхождения SARS-CoV-2. Американская сторона потребовала у Китая предоставить более полный доступ к лаборатории в Ухане.

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