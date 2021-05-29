Луганск, , 20:58 — REGNUM Местность в районах поселков городского типа Мироновский, Луганское и на окраине села Троицкое заминировали представители вооруженных сил Украины. Об этом, как передает ЛуганскИнформЦентр, сообщил 29 мая офицер пресс-службы управления Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко на брифинге.

«Установлены факты минирования (представителями ВСУ — прим. И) местности в районах населенных пунктов Мироновский, Луганское и на окраине населенного пункта Троицкое», — отметил Филипоненко.

Как передавало ИА REGNUM, 27 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщили, что ВСУ нанесли удар по Петровскому району Донецка.

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