Стокгольм, 29 мая 2021, 20:54 — REGNUM 29 мая в Стокгольме на стадионе «Френдс Арена» национальная сборная Швеции по футболу одержала победу над Финляндией со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Робин Куайсон (Маттиас Сванберг, 23') и Себастиан Ларссон (пенальти, 58'). Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.
Единственную желтую карточку получил Николай Алхо на 31-й минуте. На матче работала датская бригада арбитров во главе с Якобом Кехлетом.
Статистика матча (Швеция/Финляндия)
Удары 9/8
Удары в створ 4/2
Владение 56%/44%
Нарушения 13/14
Угловые ¾
Стартовые составы команд:
Швеция: Ульссен, Бенгтссон, Нильссон, Крафт, Даниельсон, Ларссон (Каюсте, 66'), Форсберг (Сема, 66'), Классон (Кулушевски, 77'), Сванберг (Свенссон, 77'), Берг (Ларссон, 66'), Куайсон (Исак, 84').
Финляндия: Йоронен, Ояла (Вяйсянен, 62'), Вяйсянен, Алхо (Сойри, 69'), Уронен (Хямяляйнен, 87'), Иванов, Ассенхун (Кауко, 46'), Спарв (Лам, 46'), Лаппалайнен, Валакари, Риски (Йенсен, 62').