Стокгольм, , 20:54 — REGNUM 29 мая в Стокгольме на стадионе «Френдс Арена» национальная сборная Швеции по футболу одержала победу над Финляндией со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Робин Куайсон (Маттиас Сванберг, 23') и Себастиан Ларссон (пенальти, 58'). Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Единственную желтую карточку получил Николай Алхо на 31-й минуте. На матче работала датская бригада арбитров во главе с Якобом Кехлетом.

Статистика матча (Швеция/Финляндия)

Удары 9/8

Удары в створ 4/2

Владение 56%/44%

Нарушения 13/14

Угловые ¾

Стартовые составы команд:

Швеция: Ульссен, Бенгтссон, Нильссон, Крафт, Даниельсон, Ларссон (Каюсте, 66'), Форсберг (Сема, 66'), Классон (Кулушевски, 77'), Сванберг (Свенссон, 77'), Берг (Ларссон, 66'), Куайсон (Исак, 84').

Финляндия: Йоронен, Ояла (Вяйсянен, 62'), Вяйсянен, Алхо (Сойри, 69'), Уронен (Хямяляйнен, 87'), Иванов, Ассенхун (Кауко, 46'), Спарв (Лам, 46'), Лаппалайнен, Валакари, Риски (Йенсен, 62').