Минск, 29 мая 2021, 20:53 — REGNUM Белорусская авиакомпании «Белавиа» намерена компенсировать издержки от закрытия воздушного пространства западных стран увеличением количества полетов в страны СНГ. Об этом 29 мая заявил заместитель премьер-министра республики Николай Снопков.
По его словам, «Белавиа» будет «наращивать полёты в те страны, куда пускают белорусов». Он выразил уверенность, что авиакомпания «из этой ситуации выйдет другой и лучше».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Белавиа» отменила авиарейсы в Польшу, Италию, Нидерланды, Германию, Австрию, Бельгию и Испанию, а также в Калининград.
Авиарейсы отменены в Варшаву, Милан, Амстердам, Рим, Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Вену, Брюссель, Барселону и Калининград. Это связано с запретом на выполнение авиарейсов. Полеты отменены с 27 мая по 30 октября 2021 года. Это связано с тем, что белорусской авиакомпании запретили полеты в европейские страны из-за ситуации с экстренной посадкой Ryanair.