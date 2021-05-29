Минск, , 20:53 — REGNUM Белорусская авиакомпании «Белавиа» намерена компенсировать издержки от закрытия воздушного пространства западных стран увеличением количества полетов в страны СНГ. Об этом 29 мая заявил заместитель премьер-министра республики Николай Снопков.

«Мы, конечно, надеемся, и я уверен в партнерах, актуальны для Белоруссии направления во все страны СНГ, Сочи, Краснодар, Минеральные воды, в направлении Байкала, Алтая, есть масса прекрасных уголков России, эти направления нужно развивать белорусам», — сказал Снопков.

По его словам, «Белавиа» будет «наращивать полёты в те страны, куда пускают белорусов». Он выразил уверенность, что авиакомпания «из этой ситуации выйдет другой и лучше».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Белавиа» отменила авиарейсы в Польшу, Италию, Нидерланды, Германию, Австрию, Бельгию и Испанию, а также в Калининград.

Авиарейсы отменены в Варшаву, Милан, Амстердам, Рим, Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Вену, Брюссель, Барселону и Калининград. Это связано с запретом на выполнение авиарейсов. Полеты отменены с 27 мая по 30 октября 2021 года. Это связано с тем, что белорусской авиакомпании запретили полеты в европейские страны из-за ситуации с экстренной посадкой Ryanair.