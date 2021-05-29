Богота, , 20:41 — REGNUM В Колумбии во время демонстраций, проходящих в стране с 28 апреля, пострадали не менее 2,2 тыс. человек. Об этом 29 мая сообщили в министерстве национальной обороны республики.

«С 28 апреля по 28 мая ранения получили 1 081 гражданское лицо и 1 163 полицейских», — говорится на странице ведомства в Twitter.

Отмечается, что за указанный период полицейские конфисковали почти 32 тыс. единиц холодного оружия, 1,2 тыс. единиц огнестрельного оружия, 551 единицу пневматического оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее участники уличных беспорядков в городе Кали в Колумбии убили полицейского, застрелившего двух протестующих. Президент Колумбии Иван Дуке отправил в город Кали военнослужащих для борьбы с уличными беспорядками. Он добавил, что в проблемный регион направлены наиболее опытные офицеры.

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