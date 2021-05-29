Бенгази, Ливия, , 20:41 — REGNUM В Ливии во время военного парада Ливийской национальной армии (ЛНА) рухнул истребитель МиГ-21, принадлежащий военно-воздушным силам (ВВС) страны. Об этом сообщил военный источник РИА Новости.

По словам источника, трагедия произошла в субботу, 29 мая, в городе Бенгази. По последним данным, в результате инцидент погиб один человек (пилот).

«МиГ-21 потерпел крушение … в Бенгази», — сообщил источник.

Как передавало ИА REGNUM, 22 мая в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области Украины упал воздушный шар с людьми.