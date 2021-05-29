Луганск, , 20:26 — REGNUM В районе села Троицкое дезертировали с позиций трое украинских силовиков. Об этом, как передает ЛуганскИнформЦентр, сообщил 29 мая офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко на брифинге.

«В 10-м мотопехотном батальоне 59-й бригады в районе населенного пункта Троицкое выявлено отсутствие трех военнослужащих», — сказал он.

Филипоненко добавил, что сотрудники украинской военной службы правопорядка и полиция в настоящее время ищут дезертиров.

Как передавало ИА REGNUM, 28 мая офицер пресс-службы управления Народной милиции республики Иван Филипоненко сообщил журналистам, что число обстрелов территории ЛНР со стороны ВСУ достигло за минувшую неделю 15.

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