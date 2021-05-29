Тула, , 20:17 — REGNUM 21-летний российский защитник Данил Степанов, права на которого принадлежат казанскому «Рубину», проведет следующий сезон в тульском «Арсенале» на правах годичной аренды. Об этом 29 мая сообщила пресс-служба «Рубина».

В прошедшем сезоне, выступая за «Ротор» на правах аренды, Степанов принял участие в 22-х матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. По итогам сезона «Ротор», набрав 22 очка, занял предпоследнее пятнадцатое место и покинул высший дивизион.

Ранее сообщалось, что «Рубин» продлил со Степановым контракт до конца сезона 2022/23. На данный момент портал transfermarkt оценивает футболиста в 1,5 миллиона евро.