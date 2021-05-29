Лондон, , 20:06 — REGNUM В Великобритании за минувшие сутки выявили 3398 случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 29 мая свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны.

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По последним данным, общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 4 480 945.

Отмечается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Великобритании составляет 127 775.

Напомним, днем ранее в Британии за сутки выявили более 4,1 тыс. носителей SARS-CoV-2.

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