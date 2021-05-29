Сочи, Краснодарский край, , 20:03 — REGNUM Министерствам транспорта России и Белоруссии поручено организовать взаимодействие с учётом периода отпусков и необходимости вернуть жителей республики из европейских стран. Об этом 29 мая заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Минтрансам двух стран дано поручение организовать аспекты воздушного сообщения, в том числе с учётом наступающего периода отпусков и с учётом большого количества граждан Белоруссии, которые хотят приехать на черноморское побережье России и так далее», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что это важно, поскольку большое число граждан Белоруссии «предстоит как-то возвращать на свою родину, которые находятся в европейских странах и которые сейчас не имеют такой возможности».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее авиакомпания «Белавиа» отменила авиарейсы в Польшу, Италию, Нидерланды, Германию, Австрию, Бельгию и Испанию, а также в Калининград.

Авиарейсы отменены в Варшаву, Милан, Амстердам, Рим, Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Вену, Брюссель, Барселону и Калининград. Это связано с запретом на выполнение авиарейсов. Полеты отменены с 27 мая по 30 октября 2021 года. Это связано с тем, что белорусской авиакомпании запретили полеты в европейские страны из-за ситуации с экстренной посадкой Ryanair.