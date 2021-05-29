Салехард, , 20:02 — REGNUM В Ямало-Ненецком АО зафиксировали ещё 20 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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С начала пандемии \ту инфекцию выявили уже у 39 063 человек. Выздоровели 37 848 граждан.

Госпитализированы 119 пациентов. Из них 19 находятся в тяжёлом состоянии, а ещё один в крайне тяжёлом. Четыре человека с подтверждённым COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ.