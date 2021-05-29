Тюмень, , 19:36 — REGNUM На Тюменской области в коронавирусный 2020 год федеральные власти нещадно сэкономили. При том, что в регионе сложнейшая финансовая ситуация, сообщила на форуме «День предпринимателя» профессор МГУ, специалист в области социально-экономического развития регионовНаталья Зубаревич.

Наталья Зубаревич привела таблицу помощи регионам в 2020 год из федерального центра Www.youtube.com

Наталья Зубаревич, эконом-географ «Ковидный кризис в стране более всего ударил по развитым регионам, где налог на прибыль составляет значимую часть доходов. Если мы посмотрим на Тюменскую область, вот она, расплата за жизнь с налога на прибыль. Он рухнул. Зависимость от налога на прибыль в кризис становится проблемой. Все доходы упали на 20% в регионе, собственные доходы почти на четверть, налог на прибыль — на 35%. Слава Богу, НДФЛ и налог на имущество не упали. Но в Тюменской области сложнейшая финансовая ситуация. Подумаешь, один ковидный год. Переживём. Ан нет. Если мы вспоминаем, как меняется мир, как светит перспектива углеродного налога в Евросоюзе, с какой скоростью меняется спрос на нефтепродукты — прежней жирной налоговой подушки не будет».

При этом помощь от федерального центра тюменцам тоже не светит.

«Тюменская область всегда активно работала с инвесторами. Вообще в области очень сильная команда. Вы всегда были пионерами. Вы всегда были отличниками. Вы привыкли к тому, что к вам хорошо относятся федералы. Но когда у федералов с деньгами напряжёнка, кому оказывают минимальную помощь?», — обратила внимание эксперт на таблицу.

Наталья Зубаревич сообщила, что на помощь регионам в 2020 году из бюджета страны было выделено 1,3 триллиона рублей. Тюменская область потеряла из-за коронавируса 56,1 млрд рублей, получила трансфертов всего на 7 млрд рублей. Московская область потеряла в прошлом году из-за коронавируса 15,9 млрд рублей доходов, зато трансфертов ей было перечислено 50,2 млрд рублей.

«Область считается богатеньким Буратино, и придётся выкручиваться самой. И ровно то же про Ямал. Вы молодцы, много что сделали для бизнеса. Но, видимо, завяли помидоры, заканчивается любовь. Когда у федералов нет денег, они экономят на тех регионах, на которых они считают возможным сэкономить», — добавила Наталья Зубаревич.

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