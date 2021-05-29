«В Тюменской области сложнейшая финансовая ситуация» — эксперт
Тюмень, 29 мая, 2021, 19:36 — ИА Регнум. На Тюменской области в коронавирусный 2020 год федеральные власти нещадно сэкономили. При том, что в регионе сложнейшая финансовая ситуация, сообщила на форуме «День предпринимателя» профессор МГУ, специалист в области социально-экономического развития регионов Наталья Зубаревич.
При этом помощь от федерального центра тюменцам тоже не светит.
«Тюменская область всегда активно работала с инвесторами. Вообще в области очень сильная команда. Вы всегда были пионерами. Вы всегда были отличниками. Вы привыкли к тому, что к вам хорошо относятся федералы. Но когда у федералов с деньгами напряжёнка, кому оказывают минимальную помощь?», — обратила внимание эксперт на таблицу.
Наталья Зубаревич сообщила, что на помощь регионам в 2020 году из бюджета страны было выделено 1,3 триллиона рублей. Тюменская область потеряла из-за коронавируса 56,1 млрд рублей, получила трансфертов всего на 7 млрд рублей. Московская область прибавила в прошлом году из-за коронавируса 15,9 млрд рублей доходов, а трансфертов ей было перечислено 50,2 млрд рублей.
«Область считается богатеньким Буратино, и придётся выкручиваться самой. И ровно то же про Ямал. Вы молодцы, много что сделали для бизнеса. Но, видимо, завяли помидоры, заканчивается любовь. Когда у федералов нет денег, они экономят на тех регионах, на которых они считают возможным сэкономить», — добавила Наталья Зубаревич.