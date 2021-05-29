Амстердам, , 19:32 — REGNUM 23-летний фланговый нападающий лондонского «Тоттенхэма» и национальной сборной Нидерландов Стевен Бергвейн в летнее трансферное окно может вернуться на родину. К футболисту проявляет интерес столичный «Аякс». Нападающий испытывает серьезные проблемы с адаптацией в Великобритании. Об этом 29 мая сообщило издание Goal.

Стевен Бергвейн перешел в «Тоттенхэм» 29 января 2020 года из «ПСВ» за 32 миллиона евро. Текущее соглашение футболиста со «шпорами» рассчитано до конца сезона 2024/25. Transfermarkt оценивает футболиста в 25 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги Стевен Бергвейн принял участие в 21-м матче, в котором отметился одним забитым мячом и тремя голевыми передачами. В одиннадцати матчах Лиги Европы футболист записал на свой счет две результативные передачи. В среднем за матч футболист отдает 0,7 ключевой передачи и совершает 0,9 успешной обводки. WhoScored оценивает игру футболиста на 6,51 балла.