Подгорица, , 19:22 — REGNUM Собор Сербской Православной Церкви избрал бывшего епископа Будимирско-Никшичского Иоаникия митрополитом черногорско-приморским.

Место митрополита пустовало с момента смерти Амфилохия (Радовича) осенью 2020 года.

Напомним, 25 мая началась рабочая сессия Священного Архиерейского Синода. Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич передал приветствия верующих и «их желание видеть епископа Иоаникия на престоле святого Петра Цетинского» в Патриархате Сербской Православной Церкви в Белграде.