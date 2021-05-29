Москва, , 19:20 — REGNUM Американский актер и общественный деятель Стивен Сигал вступил в партию «Справедливая Россия — За правду». В рамках партийной работы он будет заниматься вопросами экологии.

На заседании палаты депутатов в субботу председатель партии Сергей Миронов вручил Стивену Сигалу партийный билет. Ранее он был членом партии «За правду», которая 22 февраля 2021 года объединилась со «Справедливой Россией» и «Патриотами России».

По словам Стивена Сигала, его приоритетами станут борьба с экологическими преступлениями и защита озера Байкал. Он также выступил с призывом демилитаризации космоса, подчеркнув, что его крайне беспокоит эта проблема.

Отвечая на вопрос журналистов о том, считает ли он себя социалистом, Стивен Сигал отметил, что «Справедливая Россия — За правду» не является социалистической партией «в советском смысле этого слова».

«Это другая партия, она отличается. Поскольку люди имеют достаточно открытые взгляды на то, что есть благо, что полезно для страны, для людей. И это совсем не соотносится с устаревшими советскими понятиями», — цитирует ТАСС слова Стивена Сигала.