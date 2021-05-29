Москва, , 19:13 — REGNUM Неизвестный сообщил об угрозе взрыва самолета, следовавшего из Москвы в Симферополь. Об этом 29 мая сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Неизвестный направил анонимное сообщение об угрозе взрыва на борту самолета Москва — Симферополь, вылетающего из Шереметьево», — сказал источник.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта в аэропорту Шереметьево пассажир авиарейса Москва — Томск отказался надеть маску и пригрозил взрывом самолета.

После поступившей угрозы пассажиров пересадили на другой самолет и провели дополнительную проверку багажа, дебошира доставили в полицию.

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