Москва, , 19:05 — REGNUM Хоккеисты сборной России, обыгравшие 29 мая команду Швейцарии в матче группового этапа ЧМ-2021 в Риге, добились очень важной победы. Об этом сообщил ТАСС глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

«Очень важная победа, — сказал Третьяк. — Она нужна была как воздух».

По его словам, если бы команда России уступила, то «были бы проблемы».

Как передавало ИА REGNUM, 29 мая сборная Швейцарии по хоккею уступила команде России в матче группового этапа ЧМ-2021. Встреча прошла в Риге и завершилась со счётом 1:4.

Читайте также: Сборная России обыграла команду Швейцарии в матче ЧМ по хоккею