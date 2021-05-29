Женева, Швейцария, , 19:00 — REGNUM Запланированная в швейцарской Женеве встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена — это наилучшее событие, которое могло бы произойти для возвращения к нормальной жизни после пандемии, считает председатель женевского кантонального правительства Анн Эмери-Торрасинта и её коллега Серж Даль Бюско.

«Это крупное событие. Это самое лучшее, что могло произойти, если говорить о возвращении к нормальной жизни», — цитирует его La Tribune de Geneve.

По его словам, в предстоящем приезде в город лидеров двух стран «присутствует сильная символика: это возвращение к диалогу в городе диалога», поскольку «именно здесь будут обсуждаться планетарные проблемы».

Как сообщало ИА REGNUM, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Собеседники обсудят вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружением.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на встрече лидеров России и США будут в том числе затронуты вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями.

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