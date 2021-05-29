Лондон, , 18:57 — REGNUM 29 мая в Лондоне на стадионе «Уэбмли» состоялся матч финала плей-офф Чемпионшипа «Брентфорд» — «Суонси». Игра завершилась победой «пчел» со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Айвен Тоуни (пенальти, 10') и Эмилиано Хансен (Мадс Расмуссен, 20'). Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Желтые карточки получили Мэтт Граймз, Эмилиано Хансен и Виталий Джанельт. Единственную красную карточку на 67-й минуте получил Джей Фултон. На матче работала бригада арбитров во Крисом Каваной. Ассистенты главного судьи — Даниэл Кук и Сиан Массей.

Стартовые составы команд:

«Брентфорд»: Райя, Пиннок, Янссон, Далсгор, Канос, Йенсен, Хансен, Джанельт, Расмуссен, Тоуни, Мбеумо.

«Суонси»: Вудман, Гэи, Бидвелл, Наутон, Кабанго, Фултон, Граймз, Хурихан, Лоу, Айю, Робертс.

Помимо «Брентфорда», в АПЛ вышли «Уотфорд» и «Норвич Сити», занявшие второе и первое место в турнирной таблице Чемпионшипа 2020/21 соответственно. По итогам прошедшего сезона Английской Премьер-лиги в Чемпионшип вылетели «Фулхэм», «Вест Бромвич» и «Шеффилд Юнайтед», занявшие последние три строчки.