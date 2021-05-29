Стокгольм, , 18:51 — REGNUM 29 мая в Стокгольме на стадионе «Френдс Арена» состоится товарищеский матч национальных сборных Швеции и Финляндии по футболу. Игра начнется в 19:00 по московскому времени. На матч назначена датская бригада арбитров во главе с Якобом Кехлетом. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Последний матч этих двух команд состоялся 8 января 2019 года и завершился минимальной победой финнов со счетом 1:0. Единственный мяч на 22-й минуте встречи забил Эро Маркканен.

Стартовые составы команд:

Швеция: Ульссен, Бенгтссон, Нильссон, Крафт, Даниельсон, Ларссон, Форсберг, Сванберг, Классон, Берг, Куайсон.

Запасные: Лустиг, Гранквист, Исак, Экдаль, Юнссон, Свенссон, Сема, Ольссон, Кулушевски, Ларссон, Каюсте, Нордфельдт.

Финляндия: Йоронен, Ояла, Вяйсянен, Иванов, Спарв, Алхо, Уронен, Валакари, Ассенхун, Лаппалайнен, Риски.

Запасные: Градецки, Араюури, Вяйсянен, Халме, Лам, Йенсен, Шуллер, Сойри, Кауко, О’Шоннесси, Хямяляйнен, Яаккола.