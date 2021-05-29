Киев, , 18:51 — REGNUM Экономика Украины после вызванного пандемией SARS-CoV-2 кризиса начала восстанавливаться. Об этом 29 мая сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на странице в соцсети Facebook.

«Уже в первые четыре месяца текущего года мы (власти Украины — прим. ИА REGNUM) фиксируем положительные тренды, которые свидетельствуют, что украинская экономика начала восстанавливаться», — отметил он.

Для того, чтобы экономика Украины росла опережающими темпами в последующие годы, нужно заложить «надежный фундамент» в 2021 году, добавил Шмыгаль.

Как передавало ИА REGNUM, 27 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в стране все задействованные в проведении пенсионной реформы стороны достигли согласия касательно введения накопительной системы.

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