Баку, 29 мая 2021, 18:47 — REGNUM Власти Азербайджана поддержали инициативу России о создании трехсторонней комиссии по делимитации и демаркации границы с Арменией. Об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
По его словам, республика начала процесс по определению своей приграничной инфраструктуры и готова решить вопрос приграничных линий с Арменией в конструктивном русле.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился со своим армянским коллегой Вагаршак Арутюняном в Москве.
Во время встречи министры обсудили вопросы региональной безопасности, связанные с работой миротворческих сил в Нагорном Карабахе, вопросы двустороннего сотрудничества, а также остальные острые проблемы.
Открывая встречу Шойгу отметил, что Россия и Армения укрепляют военное взаимодействие как в двустороннем формате, так и в рамках международных структур — прежде всего, ОДКБ.
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