Баку, , 18:47 — REGNUM Власти Азербайджана поддержали инициативу России о создании трехсторонней комиссии по делимитации и демаркации границы с Арменией. Об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

По его словам, республика начала процесс по определению своей приграничной инфраструктуры и готова решить вопрос приграничных линий с Арменией в конструктивном русле.

«В этой связи Азербайджан поддержал предложение российской стороны по созданию трехсторонней комиссии по делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы», — цитирует Асадова его пресс-служба.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился со своим армянским коллегой Вагаршак Арутюняном в Москве.

Во время встречи министры обсудили вопросы региональной безопасности, связанные с работой миротворческих сил в Нагорном Карабахе, вопросы двустороннего сотрудничества, а также остальные острые проблемы.

Открывая встречу Шойгу отметил, что Россия и Армения укрепляют военное взаимодействие как в двустороннем формате, так и в рамках международных структур — прежде всего, ОДКБ.

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