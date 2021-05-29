Рига, , 18:35 — REGNUM Сборная Швейцарии в матче группового этапа чемпионата мира (ЧМ) по хоккею уступила команде России. Встреча, которая прошла 29 мая в Риге, завершилась со счётом 1:4.

В составе российской команды, которая вышла на первое место в группе, шайбы забросили Сергей Толчинский (дубль), Антон Бурдасов и Павел Карнаухов. У сборной Швейцарии голевыми действиями отметился Нико Хишир.

Отметим, что российская команда в следующем матче сыграет с командой Швеции 31 мая.

Как передавало ИА REGNUM, 27 мая первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба сборной Роман Ротенберг заявил, что хоккеисты сборной России Владимир Тарасенко и Дмитрий Орлов во время трёхдневного карантина будут проводить тренировки по видеосвязи.

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