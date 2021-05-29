Екатеринбург, , 18:24 — REGNUM В Екатеринбурге 29 мая произошёл крупный пожар. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Площадь возгорания на улице Фронтовых бригад составила 450 кв. метров. Из-за высоких температур обрушились конструкции металлического ангара. Тушение было осложнено высокой горючей загрузкой, плотной задымленностью и угрозой взрыва бочек с горючим, которые находились возле ангара и внутри.

В 14:45 по местному времени открытое горение удалось ликвидировать. Информации о пострадавших в ведомство не поступало.