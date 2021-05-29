Минск, 29 мая 2021, 18:23 — REGNUM Премьер-министры стран Содружества Независимых Государств выразили поддержку Белоруссии «в это непростое время», заявил Председатель исполкома — исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
В единстве народов стран СНГ сила содружества и «это единство надо крепить, сохранять», заключил он.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу с руководителями правительств стран СНГ.
Премьер-министры стран возглавляют делегации, которые прибыли в Минск для участия в заседании Совета глав правительств СНГ. Делегацию России возглавил премьер-министр Михаил Мишустин, он прибыл в Минск 27 мая и также встретился с белорусским коллегой Романом Головченко.
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